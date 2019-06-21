連格鋪猥褻片上網　球壇怒哮：炒咗佢！

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曼聯中場連格近期勁多新聞，不過都唔算係正面嘢。呢期連格、拉舒福特同一班朋友去到美國度假，期間成班後生仔玩到癲，早前連格就大玩Beatbox，已經畀魔迷插佢哋掛住玩；但連格真係睬你都優，啱啱再鋪另一段片上網，入面佢講咗路少粗口，佢朋友仲於床上做猥褻動作添。前李斯特城領隊荷路維直斥佢不知所謂，簡直令曼聯蒙羞，公開叫球會將佢掛牌出售。



睇番段片，由連格揸住個電話嚟影，睇到佢着到成個Rapper咁，不停影一班朋友嘅房間，間間房都亂到爆，或者係開完Party嚟。當連格介紹佢睇到嘅嘢時，當中講咗唔少粗口，仲有個朋友於床上，對住個枕頭做出性愛動作。



荷路維睇到眼火爆：「當你係職業球員，你每分每秒都代表緊你國家。佢係由費格遜帶出身，佢一定知平時要規行矩步。依家段片係佢自己拍、自己擺上網，所以根本冇任何藉口。曼聯領隊、工作人員要處理呢個問題，因為佢嘅行為係完全唔可以接受，如果由我決定，會將佢掛牌出售。佢份合約應有列明，係唔可以做事令球會蒙羞，所以佢應該因此被炒魷！」



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