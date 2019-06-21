3度報價終搞掂　曼聯破世績購勁閘

「美洲國家盃」全天候至強盤路資訊，一網睇晒：

https://bit.ly/2wOTjaV



蘇斯克查非君不買，兩度提高價錢下，終於同水晶宮接近達成協議，將於48小時內購入右閘雲比沙卡！曼聯今夏進行換血行動，但到依家只買入「新傑斯」丹尼爾占士，但第2單終於係重磅交易，因為雲比沙卡轉會費高達6000萬鎊！據英國《太陽報》報道，水晶宮先後拒絕紅魔4千同5千萬鎊報價，但蘇帥極希望得到呢名英格蘭U21國腳，雙方將於周六完成交易。



摩連奴執教曼聯時，已表明後防需要買人，蘇帥亦極希望重整後防。路爾斯華倫西亞離隊、艾舒利楊格又年紀已大、達洛治亦未成氣候，故雲比沙卡成為蘇帥首要收購目標。



雲比沙卡今年只得21歲，係水晶宮青訓產品，到上季成為球隊正選右閘，因速度飛快、攔截功夫又極到家，成為水晶宮上季最佳球員，故得到曼聯垂青。現時曼聯已提高報價至6000萬鎊，水晶宮終首肯放人。兩會談判已進入最後階段，只要傾埋細節就可於短期內完成交易。目前全球最貴閘位球員，係曼城左閘班捷文文迪，身價為5750萬歐元，若雲比沙卡成功入魔，勢破文迪紀錄。



目前雲比沙卡正為英格蘭爭逐U21歐洲國家盃，首仗對法國於補時階段擺烏龍累球隊輸波，領隊保夫萊特表示：「就算係星級球員，面對天價轉會都會影響表現，現時雲比沙卡就處於呢個情況。佢冇講太多依家心情，但明顯地轉會事宜影響咗佢嘅集中力。」



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。