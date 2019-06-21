開到口揀利物浦　麥巴比：欣賞高普！

法國世界盃功臣、20歲超勁前鋒基利安麥巴比，近日同利物浦扯上關係，令佢轉投紅軍賠率急劇升溫。麥巴比最近受訪火上加油，當佢被問到如果玩FIFA足球遊戲，如果要揀一隊操控會揀邊隊，麥巴比答案就係利物浦，因為紅軍剛攞歐聯冠軍。另外佢亦坦言欣賞高普，如果紅軍出手收購，麥巴比應該唔會抗拒加盟。



麥巴比被公認為目前最強中鋒之一，年紀輕輕已帶領巴黎聖日耳門賴掃法甲，上年夏天更為法國勇奪世界盃。2年前佢轉投PSG，身價已達1.8億歐元，如果今夏再度轉會，身價肯定過2億歐元。



早前佢於IG突然Follow咗數名「利記人」，當中包括穆罕默德沙拿、法賓奴泰華利斯及謝拉特等，已被揣測佢會否轉會利物浦；當轉聞愈傳愈勁嘅時候，麥巴比依然毫不避嫌。ESPN剛訪問佢，記者表示如果佢哋玩FIFA，一人要揀一隊對戰，麥巴比會點選擇，麥巴比諗咗2秒，就表示要揀歐聯王者利物浦。記者再問佢欣唔欣賞高普，麥巴比即刻話：「當然欣賞，佢非常好。」



利物浦今個轉會窗仲未買過球員，高普曾公開表示，今夏主要任務係要同陣中主力續約，所以唔會作出重量級收購。不過麥巴比係球壇難得一見嘅人才，若紅軍能收購旗下，要奪英超冠軍不是夢。



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