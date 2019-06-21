巨星舞台已搭好！「狀元」錫安威廉臣要爆啦

錫安威廉臣球王片：https://bit.ly/2TLeOYf



NBA選秀大會周五(21號)舉行，「狀元」毫無懸念由超級天才錫安威廉臣(Zion Williamson)中榜，佢新球季將會為塘鵝披甲。眾所周知，塘鵝已經將王牌球星安東尼戴維斯交易去湖人，錫安威廉臣肯定會成為球隊新「當家」，難怪喺佢高中狀元嘅一刻，仍然忍唔住流下男兒淚。



18歲嘅錫安威廉臣身高2米01，可以出任大小前鋒位置，而且佢速度、力量同技術兼備，進攻同防守一樣出色，早被視為NBA未來巨星，錫安威廉臣上季喺NCAA錄得22.6分、8.9個籃板、2.1次助攻、2.1次偷波同1.8次封阻，有齊晒成為超級巨星嘅條件。



至於「榜眼」由灰熊揀中嘅莫蘭(Ja Morant)奪得，呢位新人被視為今屆選秀會入面最強控衛，據報灰熊同時已決定將多年正選控衛康利(Mike Conley)交易去爵士，相信係為莫蘭上位開路。「探花」就由紐約人選中嘅巴列特(RJ Barrett)出任。



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