神鋒大挪移？全世界等基沙文埋位

今個夏天轉會窗暫時比較淡靜，不過依家嘅平靜好可能只係暴風雨前夕，英國《太陽報》報道，多間歐洲大球會都已密密斟收購頂級前鋒，曼聯、巴塞隆拿、馬德里體育會、祖雲達斯同國際米蘭等都係等緊一條導火線引爆！



所指嘅導火線就係基沙文，呢位法國前鋒已經宣布離開馬德里體育會，盛傳將會轉投巴塞隆拿，據報呢單交易成事後，馬體會將全力斟介祖雲達斯前鋒保羅戴巴拿頂替，而祖雲達斯就會轉斟國際米蘭前鋒莫路伊卡迪。意大利傳媒爆料，國際米蘭已經同曼聯前鋒盧卡古傾掂數，只係莫路伊卡迪一走，國米就會用7,500萬鎊簽入盧卡古；近日又有傳聞話，曼聯打算7,000萬簽阿仙奴前鋒奧巴美揚...如果呢個骨牌效應真係應驗，呢個夏天就精彩啦！



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