巴塞超戇　久保建英被搶因收錯風

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皇馬捷足先登簽咗日本18歲新星久保建英，原來要多得德國轉會網畀錯料，害到巴塞同巴黎聖日耳門都搞錯晒呢名「日本美斯」同FC東京嘅合約期限！



《馬卡報》報道稱，由於根據德國「轉會市場」(transfermarkt)網頁最初顯示嘅日子，久保建英同FC東京嘅合約係2020年1月31日到期，巴塞、巴黎聖日耳門查都冇查就信以為真，一直對係咪要簽唔簽久保建英猶豫不決，恐防要畀一筆大額轉會費。不過皇馬就醒目呀，經過仔細研究，發現雙方合約實際上今年6月4日，即係久保建英18歲生日就屆滿，於是皇馬冇同日職FC東京接觸，就直接通過久保建英本人嘅經理人公司AC Talent 完成簽約，連一毫子轉會費都慳番，所以肯畀到200萬歐元(約1,766.4萬港元)年薪咁高。



話時話，巴塞、巴黎聖日耳門都係有規模嘅專業球會，簽人Check料居然求祈到信晒一個網頁，又真係幾令人O嘴，事關「轉會市場」更新過久保建英啲資料之後，佢同FC東京嘅合約只係變成2019年6月30日到期，依然都係錯嘅。



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