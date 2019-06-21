【突發】捨不得你！費托掛靴喇！

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費蘭度托利斯終於掛靴？據日本以至外國傳媒報道，西班牙「王子」費托星期五(21日)喺Twitter宣布，今年8月將離開日職鳥棲砂岩，並且因為膝傷困擾，多數選擇收山！



35歲嘅費蘭度托利斯，自去年7月加盟鳥棲砂岩之後，一直希望有所作為，球會今季更專門聘用西班牙籍主帥卡雷拉斯執教，期望創造佳績。可惜費托嘅右膝舊患唔爭氣，狀態長期處於低谷，無復當年勇，鳥棲亦戰績差劣，目前更滯留榜末，卡雷拉斯喺5月炒魷，進一步令佢意興闌珊。



據鳥棲幾個消息來源確認，費托今夏多數離隊掛靴，8月23日主場對神戸勝利船場波，將會係佢嘅日職最後一戰。至於佢會唔會回心轉意，好似早前傳聞所講，轉去墨西哥搵食，費蘭度托利斯星期日(23日)上午喺東京正式面對傳媒嗰陣，就會水落石出。



費托小資料

出生日期：1984年3月20日(35歲)

國籍：西班牙

身高：1米86(6呎1)

位置：前鋒

效力球會：鳥棲砂岩

曾效力球會：馬德里體育會、利物浦、車路士、AC米蘭

西班牙國家隊上陣次數/入球：110次/38球



主要榮譽：

馬體會：1次歐霸盃(2018)

車路士：1次英格蘭足總盃(2012)、1次歐聯(2012)、1次歐霸(2013)

西班牙國家隊：2次歐國盃(2008、2012)、1次世界盃(2010)



主要個人榮譽 :

世界足球先生第3位(2008)、金球獎第3位(2008)、洲際國家盃銀靴獎(2009)、歐國盃金靴獎(2012)、洲際國家盃金靴獎(2013)



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