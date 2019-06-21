【費托掛靴】球壇大贏家　球迷至愛

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西班牙型男球星費蘭度托利斯宣布掛靴，回顧佢18年職業球員生捱，踢得最好時期喺馬體會同利物浦都未有贏得幾多獎項，反而之後即使表現回落，卻可以喺車路士贏到歐聯同歐霸冠軍。此外，佢喺西班牙國家隊配合一大班世界頂級隊友，打造嘅「狂牛王朝」，贏盡世界盃同歐國盃，絕對係佢球員生涯高峰，成為球壇大贏家。



喺馬體會出道兼成名嘅費托，2007年改投利物浦，開始真正名揚天下。喺效力「紅軍」4季，費托合共上陣142場射入81球，雖然未有為球會贏得重要錦標，但就將自己鍛鍊成世界最頂級殺手。2011年，佢以當時英超最高轉會費5,000萬鎊過檔車路士，結果先後贏得足總盃、歐聯同歐霸盃。喺經歷172場入45球，加上4個月外借去AC米蘭後，表現明顯未復當年勇嘅佢，喺2014年回巢馬體會。



回歸「床單軍」之後，費托喺2016年歐聯決賽，領軍飲恨宿敵皇家馬德里腳下，然後到2018年歐霸盃決賽，佢終於再嘗冠軍滋味，季後就離隊轉戰日職，投效鳥棲砂岩。



國家隊方面，歷來為西班牙國家隊上陣110次射入38球，喺國家隊史射手榜，就僅次於大衞韋拿同魯爾兩大傳奇。費托先後代表「狂牛兵團」踢過6次大賽，先後兩奪歐國盃同一次世界盃冠軍，當中包括喺08年歐國盃決賽射入致勝球，以及喺2012年歐國盃決賽建功，盡顯佢大賽球員本色。



值得一提，呢位球壇大贏家，除咗喺球場上獲獎無數，同時亦係球迷至愛，女粉絲甜心，所到各地都深受球迷歡迎。對於費托掛靴，有車路士球迷喺社交網留言：「無論點我都係咁愛你！」「對巴塞嘅入球，慕尼黑嘅死角，費蘭度托利斯，車路士9號」「歐洲賽之王,多謝你帶畀我哋嘅回憶。」仲有來自利物浦球迷：「祝你好運，我歷來最喜愛球員之一！」



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