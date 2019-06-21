C朗美斯邊個史上最佳？球壇名人全部揀佢

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唔同年代球星，從來都好難比較誰高誰低，不過，近十年幾乎壟斷球壇嘅阿根廷球王美斯同葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度，就已經齊齊將足球壇最高水平推向史上新高，似乎已經拋甩好多球壇傳奇。至於話究竟係C朗勁定美斯醒，近日有外地網民Ryan就整理過超過100位球圈名人嘅意見，結果出奇地係一致撐美斯，認為美斯先係史上第一人！



問：朗拿度VS美斯，邊個最勁？



朗尼：「美斯！我之前都講過，佢哋兩個都係球壇史上最勁，但我認為美斯先係最好！」



連尼加：「如果以射手去睇，美斯已經超凡入聖，但實際上佢連盤球都係史上最好，傳波都一樣勁，所以佢係我見過最佳。」



雲尼斯達萊：「美斯，佢係獨一無二，我認為佢係史上最出色一個！」



謝拉特：「如果一定要我揀，我會揀美斯，主要原因係美斯較為適合團隊嘅球員，佢會交出更多助攻或致命傳送，但相比起嚟，都只係51%對45%(美斯 VS C朗)。」



碧咸：「雖然C朗拿度同美斯都係遠勝其他人，但C朗仲未到美斯嘅程度。」



比利：「喺過去10至15年，我認為美斯係最出色同最穩定一個，毫無疑問。C朗就好似我哋巴西嘅朗拿度一樣，佢係個出色射手，但作為球員，我認為美斯先係最好。」



朗拿甸奴：「毫無疑問，美斯係史上最好，從來冇人做到美斯所做嘅一切。我想佢踢多20年，所以鍾意足球嘅人都想有咁耐睇佢咁耐比賽。我諗有日當美斯退役，冇人有能力繼承佢件10號。」



朗拿度：「好難揀，但我會揀美斯，佢係世界最強，當然C朗都係，但美斯更全能囉！」



尹巴士頓：「毫無疑問，美斯一定係最好。佢係個已經贏得一齊嘅球壇傳奇，但難得仍然渴望贏得更多，佢嘅謙虛令佢更加偉大。」



舒利亞：「我哋應該慶幸自己可以生於睇到世界最佳球員美斯嘅年代。」



高普：「美斯係最好，我相信宇宙其他星球一定有生物，因為佢根本好得唔屬於呢度。」



史高斯：「我曾經同過好多偉大球星同場，包括簡東拿、施丹、派路、沙維同C朗拿度，但最偉大一定係美斯。」

