沙利貪新忘舊　都唔使咁插夏薩特啩

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祖雲達斯新帥沙利尋晚深夜開咗佢上任後第一個記者會，新官上任，佢就即刻勁擦首席球星C朗拿度鞋，話要幫佢打破更多紀錄喎！本來你賣口乖，想討好班球員都冇人怪你，不過佢之後竟然將矛頭指番向前東家車路士，插爆已經轉投皇馬嘅夏薩特，估唔到之餘，好似冇品咗少少囉！



沙利喺車仔教過「夏世三」，不過今次有機會執教前世界足球先生，佢自己梗係覺得升晒呢啦：「我曾經執教過好多優秀球員，但C朗係另一個級別，佢係世界最頂級球員，我希望能夠幫佢打破更多入球紀錄。我紀錄執教過一個創造意甲單季入球紀綠嘅球員(希古恩)，我唔介意再多一個，呢個會係巨大成就！」沙利補充，有意搵番希古恩同C朗合作添！



捧完C朗都未夠，沙利之後竟然講番之前執教車路士，仲提番曾經幫佢贏得歐霸盃嘅車仔首席球星夏薩特：「喺車路士嗰陣，我哋會配合夏薩特嘅特點，因為佢可以改變比賽，但同時佢都會導致我哋喺防守上出現問題，我哋唯有努力彌補呢個難題。」依家仲拎「夏神」嚟講，好似有啲抽水囉！



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