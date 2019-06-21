嚴選U20最強球星　呢隻怪物無所不能

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著名嘅法國《隊報》近日選出咗佢哋認為當今球壇最具實力同潛質嘅50大U20新星，其中效力荷甲班霸阿積士嘅馬菲斯迪歷特，最終力壓包括查頓辛祖同祖奧菲歷斯等，排名第一位，真係前途無限呀！



19歲嘅迪歷特今季幫阿積士勇奪荷甲同荷蘭盃冠軍，同時亦帶領球隊打入歐聯4強。此外，佢亦係荷蘭國家隊喺新辦嘅歐洲國家聯賽打入決賽僅負葡萄牙嘅功臣，表現贏盡各界讚賞。《隊報》形容迪歷特係隻怪物，根本無所不能，而有關佢嚟緊新季去向，暫時仲係個謎，包括巴塞隆拿、巴黎聖日耳門同曼聯等，都有可能係佢新東家。



對於迪歷特前景，荷蘭國家隊領隊朗奴高文就提醒佢，最緊要有足夠上陣時間，先會得到進步，唔知係咪暗示佢唔好去巴塞隆拿做碧基後備呢？講番個排名榜，排喺迪歷特之後，第2位就係多蒙特新星查頓辛祖，而利華古遜中場新星夏維斯就排第3。



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