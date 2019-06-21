滿貫反勝飛鷹　張偉康：賽季表現唔理想

甲一聯賽倒數兩個賽日，剛剛獲得球季首勝的崇德飛鷹在灣仔修頓室內場迎來強敵滿貫，也是居港外援奧斯汀轉會後首次面對舊東家。飛鷹外線手感發燙，全隊命中16記三分球，奧斯汀和艾榮更合轟59分。不過，滿貫得分點較多，費格遜和張偉康裡應外合威力強大，最後成功反勝94：82。滿貫和飛鷹分別以5勝3負和1勝7負結束常規賽，最終排名視乎餘下賽事而定。



飛鷹乘勝追擊快速入局，呂銘彥命中「answer 3」後，李東坤底角中鵠，一段8：0的攻勢迫使對方暫停。滿貫見況採取緊逼防守，歐陽維江、費格遜和張偉康先後抄截製造快攻機會，卻遲遲沒法扳回主導權。反觀飛鷹外線手感發燙，單節轟進6球三分，包括奧斯汀的3球進帳。完首節前張偉康上籃搏得「and 1」，才為滿貫追平22：22。呂銘彥、奧斯汀和艾榮繼續發炮，幸而林俊光三分線外搏得犯規，保持個位數分差。滿貫隨後把進攻重心放在費格遜身上，不斷硬闖禁區搏取罰球機會，半場獨取19分，追到43：44。



換邊後滿貫提高攻防兩端專注度，費格遜從後封阻李東坤雙雙倒地，後者按著左膝神情痛苦，比賽一度暫停。而張偉康表現關鍵，多次空切籃底得分，四分鐘不到已有11分進帳，加上費格遜補籃成功，一鼓作氣拉開9分分差。不過艾榮和奧斯汀頻頻投籃建功，及時止血僅落後60：62。最後一節，張偉康射進「back to back」三分球，首次擴大領先優勢到雙位數字。飛鷹則有艾榮一夫當關，連續命中高難度投籃，包括3記三分球，可惜獨木難支，最終惜敗82：94。



「原本以為很輕鬆，但整場比賽都相當緊湊，打得很辛苦。」張偉康喘著氣笑說。「球隊入局很慢，Bryant（奧斯汀）和Scott（艾榮）外線火力強勁，我們手感卻不太好，分數咬得很緊。」以5勝3負的成績結束常規賽，他說表現未如理想：「開季以挑戰南華、永倫和東方為目標，但很多比賽都贏得很吃力，還輸給福建。球隊正在不斷調整，盡力打好附加賽！」







支持本地運動齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh





立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。