皇馬太子過檔馬體會　曾經口賤攞嚟衰

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西甲勁旅皇家馬德里中場馬高斯洛蘭迪尋晚正式落實以4,000萬歐元過檔宿敵馬體會，雙方秩約到2024年，合同中唔包括回購條款，即係「銀河艦隊」都冇預買返佢！呢個同皇馬關係深厚嘅中場小將，曾經被當地傳媒及球迷稱為「皇馬太子」，想當年佢曾經爆粗爆馬體會，講到明呢世都唔會為「床單軍」效力，可惜依家風水輪流轉，為咗前途，幾唔願都要去馬體會，依家佢畀傳媒翻舊帳，認真攞嚟衰呀！



雖然話馬高斯洛蘭迪今季喺西甲都係坐多過踢，唔算太受重用，不過能夠被稱為「皇馬太子」，原來佢背景絕對唔簡單，事關洛蘭迪家族曾經有勁多人踢過皇馬，包括佢外公拉蘭格羅素、老竇法蘭西斯高、阿叔胡里奧都曾為「銀河艦隊」披甲，而佢嫲嫲嘅兄弟亨托更加係皇馬名譽主席添！



馬高斯洛蘭迪13歲就加盟皇馬青訓，依家佢終於離開呢個大家庭，佢臨走就喺社交網發文話：「我自小嘅夢想就係踢波，長大之後，我夢想住為皇馬效力，最終我實現咗夢想，但無論取得咗咩成就，係咪能夠圓夢，我都唔想就此放棄。今日我離開皇馬，離開我過去10嘅屋企，依家我走，我並冇任何責備或抱怨。我努力工作，堅信自己會成功。感訟所有球迷嘅支持，我會記住喺皇馬征戰嘅每一日。」



同皇馬關係一流，臨走仲難捨難離，至於同新球會馬體會呢？有傳媒就翻舊帳，搵到馬高斯洛蘭迪3年前接受《馬卡報》訪問曾經講過：「馬體會？我Ｘ，由我十幾歲開始，唔係，應該係由我出世開始，我就唔鍾意馬體會！我真係唔鍾意馬體會，絕對唔會考慮轉投馬體會，我永遠都係皇馬人。」唔知之後佢點面對馬體會球迷呢？





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