開季至今未輸過　南華霸氣奪常規賽冠軍

球迷熱切期待的「紅藍大戰」今晚（21日）在灣仔修頓場壓軸上演。兩隊都飽受傷患困擾，東方龍獅缺少進攻發動機艾利諾火力驟減，反觀南華從正選到板凳點點開花，蔡再懃延續火熱狀態，貢獻全場最高23分，協助球隊73：57告捷，成功在銀牌和聯賽勇挫東方。未嘗一敗的南華以8全勝奪常規賽冠軍，東方則以5勝3負結束常規賽，計算得失分後，最終僅次滿貫排名第四，而永倫排第2。。



東方龍獅全華班陣容登場，對陣永倫遭遇膝傷的艾利諾高掛免戰牌，拉傷大腿的楊睿騏復出增兵。南華則有小將曾湛元歸隊，朱亮和羅意庭繼續因傷倦勤，改由陳張敏和黃律堯擔任正選。兩隊開局頗為手緊，蔡再懃和惠龍兒籃底得分，半節過去南華僅領先4：3。不過紅軍招牌緊逼防守奏效，陳張敏和蔡再懃完成反擊快攻，後者兩度命中遠射，首節拉開到20：8。陳兆榮的「back to back」三分球為東方提振士氣，不過梁兆華連取7分及時穩住局面，加上蔡再懃完半場前壓哨投籃，重新拉開比分到34：25。



蔡再懃和陳兆榮互射三分球，掀開下半場序幕。前者不僅外線手感不俗，招牌突破依然凌厲，協助球隊領先14分。東方暫停回來，籃板意識明顯加強，創造多個二次進攻機會，點點開花嘗試縮窄比分。但南華板凳不遑多讓，張延隆入楔上籃後，黃德文補籃成功，領先51：39進入最後一節。兩隊隨後陷入犯規麻煩，即使楊和犯滿畢業，得分點眾多的南華未見影響，梁兆華剷籃一度拉開到20分分差。鄧志恒五犯離場，卻對內線短兵的東方影響頗大，即使李琪和陳兆榮聯手攻進39分，最終仍然以57：73不敵南華。



「賽前知道我們是聯賽第一名，但我們不會放鬆，所以對東方都保持着40分鐘專注力防守，最後成功壓低對手得分。」今場勇奪23分的蔡再懃說。南華以8戰全勝姿態贏得常規賽冠軍直入季後賽4強，蔡再懃說現在開心言之尚早，「我們贏了固然開心，但不代表我們已拿下總冠軍，所以仍要繼續努力。球隊比其他隊多一個星期休息，我覺得隔太長時間，希望練球保持狀態。」







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