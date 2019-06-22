利物浦搶西班牙新星　同皇馬巴塞鍊過

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歐聯冠軍利物浦，於今個轉會窗始終有出冇入，史杜列治、艾拔圖摩蘭奴先後離開，但就仲未有新球員加盟。據《鏡報》報道，領隊高普希望購入貝迪斯左閘、西班牙U21國腳祖尼亞費普，嚟同安德魯羅拔臣爭正選一席。但呢名新星攻守兼備，連皇馬、巴塞都吼到實，高普要成功搶人難度唔細。



利物浦上季一條後防線非常犀利，兩閘羅拔臣同阿歷山大阿諾特瘋狂助攻，蘇格蘭隊長羅拔臣已公認為目前歐洲其中一名最佳左閘。不過摩蘭奴離隊後，高普始終要搵替補，故對祖尼亞費普產生興趣。呢名22歲西班牙新星，上季成為貝迪斯正選，呢名出生於多明尼加嘅後生仔活動範圍極強，基本上成條左路可以打晒，上季就以一名左閘身份射入3個西甲入球，而且助攻數字亦相當不俗。



據《鏡報》報道，祖尼亞費普合約中有4500萬鎊解約金條款，但相信其身價冇去到咁高。高普希望有個新星，可以於位置上畀到壓力予羅拔臣，希望後者可以表現得更好。



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