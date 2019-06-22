曼聯門將恥辱派膠　小三獅歐國盃肉酸出局

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擁有多名英超球員嘅英格蘭U21，喺U21歐國盃決賽周2連敗、失6球，已經提早出局！小三獅上屆勇奪季軍，修夫基之後仲升格做英軍主帥，但球隊今次決賽周就曳到無倫，次仗鬥羅馬尼亞U21於最後20分鐘內失4球，輸2:4乜面都冇晒。其中被睇好為未來曼聯首席門將嘅甸恩軒達臣，竟然將對方個遠射撲入龍門，要代替迪基亞真係笑大人個口。



首仗小三獅鬥法國U21，於補時階段雲比沙卡擺烏龍，累英軍輸1:2。今次鬥羅馬尼亞，主帥保夫萊特竟然收起曼城天才中場菲爾科頓，亦將因為即將轉會曼聯而分心嘅雲比沙卡擺於後備席，面對羅馬尼亞處於下風，75分鐘首先輸12碼落後。5分鐘後迪馬雷格雷追成平手，點知轉頭又落後。87分鐘譚美阿巴謙為英軍再度追平，但噩夢卻隨即出現。



89分鐘羅馬尼亞後備前鋒高文禁區外起腳，上季由曼聯借到錫菲聯、帶領後者升上英超嘅甸恩軒達臣，竟然論論盡盡撲咗個波入網，將之前辛辛苦苦追番2球嘅努力付之一炬。之後高文遠射再入1球，英軍輸2:4出局。



呢支英格蘭擁有菲爾科頓、雲比沙卡、占士麥迪臣、賴恩施斯隆等，但竟然早早出局，堅令人失望；而甸恩軒達臣早前表示，自己夠料踢英超，而且亦認為足以為曼聯出戰，但呢場咁樣派膠累出局，難怪唔少魔迷，都話佢現階段冇可能代替迪基亞。



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