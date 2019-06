失望咗4場！美洲盃勁旅返嚟未？

美洲國家盃開打都一排,巴西、阿根廷已分別踢咗2場賽事,阿根廷堅肉酸到震,輸完畀哥倫比亞班波仲未醒,次仗對巴拉圭若非對手射失12碼,有球王美斯助陣都分分鐘連輸2場。最後一輪對卡塔爾,老實講都唔係話贏就贏。



主辦國巴西雖然未至於好似阿根廷咁差,但首2場發揮亦唔算好,首仗贏玻利維亞3球都畀球迷噓,次仗對委內瑞拉就仲衰,竟然悶和0:0。森巴兵團冇咗尼馬攻力大減,但好彩菲臘比古天奴狀態唔曳,於第3輪鬥秘魯,希望森巴兵團生生性性,踢番場好波畀球迷睇啦!



直播表

周六7:00am 美洲盃 厄瓜多爾 Vs 智利 Now 650、Now E

周六1:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 鳥棲砂岩 有線662、602台

周六5:00pm 日職 神戶勝利船 Vs 大分三神 有線662、602台

周六5:00pm 乒乓球 恒生學界盃 on.cc 東網

周六6:00pm 日乙 柏雷素爾 Vs 千葉市原 有線604、603台

周六10:30pm 非國盃 剛果民主共和國 Vs 烏干達 無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台

周六11:30pm 女世盃 德國女足 Vs 尼日利亞 有線604台

周日1:00am 非國盃 尼日利亞 Vs 布隆迪 無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台

周日3:00am 美洲盃 玻利維亞 Vs 委內瑞拉 Now 651、Now E

周日3:00am 美洲盃 巴西 Vs 秘魯 Now 650、Now E

周日4:00am 非國盃 畿內亞 Vs 馬達加斯加 無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台

周日7:30am 美職 FC辛辛那提 Vs 洛杉磯銀河 無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台

周日8:00am 美職 FC達拉斯 Vs FC多倫多 無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台

周日10:00am 美職 溫哥華白帽 Vs 科羅拉多急流 無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台

周日11:00am 美職 波特蘭伐木者 Vs 侯斯頓戴拿模 無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



