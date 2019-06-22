赫傑囝囝入靚波　挫英軍延續球王傳奇

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U21歐國盃羅馬尼亞有驚喜，繼首仗挫克羅地亞後，次仗再殺敗英格蘭U21，2連勝幾可肯定入4強！羅馬尼亞U21個10號仔，今仗右腳一扣左腳一抽破網勁有功架，睇一睇個背脊個名原來係「HAGI」，係呀，佢就係羅馬尼亞球王赫傑嘅囝囝伊蘭斯赫傑！



呢名20歲中場球員，同爸爸一樣都係踢10號位，腳法細膩擅於造波，腳下功夫極有睇頭，一舉手一舉足都有老竇風範，已經連續2場分組賽有波入。伊蘭斯赫傑14年開始職業生涯，16年曾轉會意甲費倫天拿，不過發展並不順利，舊年回歸羅馬尼亞搵食。伊蘭斯赫傑於12年開始，就開始踢羅馬尼亞各青年梯隊，並於舊年正式做大國腳，目前已有3頂喼帽。



講成就，伊蘭斯當然仲遠遠不如爸爸。赫傑係羅馬尼亞史上最偉大球員，於90年代憑瀟灑腳法，帶領國家隊先後於94、98年世界盃發光發熱，成功俘虜全球球迷嘅心。提起囝囝，赫傑話：「伊蘭斯同我一樣係個出色10號，希望佢未來成就可以超越我。」



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