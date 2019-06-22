施治返車仔做高層　必要時教埋波

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車路士正式宣布，昔日傳奇門將施治回巢，擔任技術顧問，負責協調球隊訓練工作，換言之有好多機會同下任領隊合作，甚至乎必要時可以做埋「替工」暫時領軍。



37歲嘅施治2004至15年效力車路士，協助球隊奪得4次英超、3次英足盃、3次英聯盃、1次歐聯、1次歐霸盃，屬於車仔殿堂級人物。



雖然施治近4年為車仔同市死敵阿仙奴效力，但仍然無損佢喺車路士嘅地位，所以當呢位捷克名宿季中宣布今夏掛靴後，車仔已經邀請佢回巢。



施治亦話好渴望幫車路士再創高峰：「好榮幸我有機會再加入車路士，幫助球隊創出更高水平，延續過去15年嘅成功。我好期待挑戰，希望用所學到嘅足球知識同經驗，幫球隊更上一層樓。」



盛傳車路士將邀請另一位名宿林柏特執教，意味施治同呢位前車仔隊友可望再次合作，重現昔日黃金班底。



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