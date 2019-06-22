【直播】逾700學校爭逐　睇學界乒球王者誕生

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「2019 年恒生學界盃」決賽暨頒獎典禮將於6月22日（星期六）假調景嶺體育館舉行，現誠邀傳媒到場採訪。是項比賽由香港乒乓總會主辦，恒生銀行全力支持及康樂及文化事務署資助。 （on.cc東網「睇體」周六下午5時直播，乒總Facebook“乒總之友”及乒總Youtube“hktta”同步直播）



「恒生學界盃」是一年一度的學界乒乓球賽事，每年均吸引全港超過400間中、小學及大專院校派員參賽，而今年多達700百多間學校參與，總參賽人數亦超過2,900名，一併角逐36項個人獎項及24項團體獎項。



決賽賽程:

下午5:00 小學女子單打決賽

下午5:40 小學男子單打決賽

下午6:25 中學女子單打決賽

晚上7:10 中學男子單打決賽

晚上7:55 大專女子單打決賽

晚上8:35 大專男子單打決賽



賽制：5局3勝，每局11分







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