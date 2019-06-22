夠豪！馬體會1.2億歐元買斷祖奧菲歷斯

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有「新C朗」之稱嘅賓菲加前鋒祖奧菲歷斯成為歐洲各大豪門爭奪對象，其中西甲皇馬同馬體會都爭住要簽入呢位19歲新星。



盛傳馬體會出手夠豪，用1.2億歐元直接買斷祖奧菲歷斯嘅合約，更加有祖奧菲歷斯身穿馬體會球衣嘅相片流出，似乎大局已定。



據悉，本來皇馬出價比較高，願意用1.3億歐元收購祖奧菲歷斯，但當中只有8000萬歐元係固定轉會費，另外5000萬歐元係根據表現而定，賓菲加並唔滿意呢個條件。反觀，馬體會用1.2億歐元買斷祖奧菲歷斯，令賓菲加無法抗拒。



馬體會之所以出手咁豪氣，皆因盛傳巴塞會用1.2億歐元收購基沙文，佢哋就可以用呢筆錢簽入祖奧菲歷斯。



祖奧菲歷斯上季葡超上陣26場入15球，並已經晉身葡萄牙大國腳，早前更協助葡萄牙奪得歐國聯冠軍，前途無可限量，1.2億歐元的確買得過。



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