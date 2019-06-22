【東體爭議】非國盃成為利物浦噩夢

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今屆非洲國家盃於周六(22日)凌晨展開，揭幕戰主辦國埃及，憑查沙古特入波，以1:0擊敗津巴布韋，可惜埃及球星穆罕默德沙拿表現一般，難免令球迷失望。



對利物浦來講，更隨時係一場噩夢，因為一旦埃及同塞內加爾打入決賽，穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼，好可能無緣8月4日為利物浦出戰社區盾，甚至可能缺陣季初部分賽事。



埃及曾經7次奪得非國盃冠軍，係捧盃次數最多嘅球隊，加上今屆係主辦國，對冠軍志在必得。



至於塞內加爾雖然未捧過非國盃，但有沙迪奧文尼助陣，實力亦唔嘢小，球隊近況非常好，取得6連勝，就算打入決賽亦唔出奇。



今屆非國盃決賽將於7月19日舉行，距離英超「前哨戰」社區盾曼城對利物浦，只有兩星期，紅軍領隊高普曾經表示，球員必須抖暑最少三星期，先至可以完全修復上季疲勞。



換言之，如果埃及同塞內加爾打入決賽，穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼都要休息三星期，咁就趕唔切歸隊踢社區盾。



唔好忘記，兩人休息三星期之後，亦需要時間操起狀態，缺陣時間隨時多過三星期，可能連首場英超對諾域治都踢唔到。



穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼上季英超同樣射入22球，同奧美巴揚並非列射手榜一哥，如果利物浦季初缺少呢兩大射手，肯定影響來季爭標機會，相信紅軍球迷寧願埃及同塞內加爾早啲出局，唔想睇呢場「夢幻決賽」。



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