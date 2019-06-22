唔要巴利！熱刺想用艾歷臣換阿辛斯奧

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早前有消息指，皇馬想將加里夫巴利外借畀熱刺，並希望收購熱刺中場基斯甸艾歷臣，但已經被呢支英超勁旅拒絕。不過，熱刺依家提出反建議，計劃用基斯甸艾歷臣交換皇馬翼鋒馬高阿辛斯奧。



皇馬教練施丹一直對基斯甸艾歷臣有興趣，呢位27歲丹麥國腳更一度發表「離隊宣言」，話想去其他地方接受新挑戰，雙方情投意合。



不過，皇馬唔願意支持高昂轉會費，而係希望用球員加錢收購基斯甸艾歷臣，包括外借加里夫巴利，或者用丹尼施巴路斯加4500萬鎊轉會費，但熱刺都冇興趣，因為佢哋目標係馬高阿辛斯奧。



23歲嘅馬高阿辛斯奧2016年由馬略卡加盟皇馬後，有唔錯表現，包括於2017年歐聯決賽入波，但上季一度被打入冷宮，直至施丹回巢後，先至獲得較多上陣機會。如果要施丹放走呢位愛將，先至可以簽入基斯甸艾歷臣，恐怕未必肯制。



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