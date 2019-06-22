出征世錦賽　香港跳繩隊操練堅到嚇死你

世界跳繩體育聯會舉辦的「世界公開跳繩錦標賽2019」將於7月3日至12日假挪威奧斯陸舉行，中國香港跳繩體育聯會派出48人代表團出戰，繼去年世錦賽勇奪13金8銀9銅的佳績後，再與來自世界各地過千名運動員競逐繩壇最高殊榮。繩聯今天（22日）在漢華中學進行授旗儀式和公開操練，預祝一眾健兒旗開得勝。



今屆奪金希望落在隊長蘇泳而和黃偉訊參與的二人車輪花式比賽。入選港隊五年的蘇泳而可以說是「元老級」人馬，去年在美國世錦賽花式項目獲得一銀一銅，她期望腳踏實地超越自我：「目標是零失誤闖進決賽。」四人同步花式隊同樣準備就緒，袁莎倫、鄒愷桐、楊靖嵐和蘇楚棋幾位小妮子，笑說希望借鑒外國團隊動作流暢、笑容燦爛的特點，提高表演可觀性。男子隊方面，張浚彥、姚卓嵐、梁逸希和余嘉俊合作短短數月，已在年初的全港跳繩錦標賽勇奪冠軍，張浚彥指獎項鼓勵他投入更多時間爭取佳績。



另外，今屆代表隊增添不少有潛質的新血，有望在港隊擅長的花式項目擦出新火花。繩聯主席梁健璋說：「希望大家全力以赴，發揮正常水準，不帶任何遺憾。」他續鼓勵運動員珍惜交流機會：「促進個人成長和技術，並利用是次經驗進行本地推廣，讓更多市民認識、嘗試跳繩。」