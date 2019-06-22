有錢任性！曼城今夏第一簽破紀錄價買佢

唔止足球睇波，仲有24小時滾動賠率，即時體驗：https://bit.ly/2UmNL0L



正所謂有錢就任性，英超富豪球會肯定係呢句說話嘅表表者！話說「藍月亮」今夏喺轉會市場仲未出手，不過根據多個英國媒體報道，佢哋今夏第一簽，將會係效力西甲馬德里體育會嘅中場超新星洛迪卡斯簡迪。據知，曼城今次出手買人，連講價都懶，直頭會開出買斷合約價7,000萬歐元，呢個亦會係曼城史上最高身價新兵，認真巴閉呀！



喺馬體會青訓出身嘅洛迪卡斯簡迪，2015年以自由身身份加盟維拉利爾，直到舊年夏天，「床單軍」用2,500萬歐元將佢回購，結果今季呢位今日度過23歲生日嘅壽星仔，全季為馬體會上陣47場，射入3球同助攻1次，表現唔錯，而佢全面嘅踢法，就吸引到曼城目光，認為佢係巴西中場費蘭甸奴最合適嘅接班人咁話。



再者，曼城主帥哥迪奧拿今年一月中曾經打算收購阿積士超級中場法蘭基迪莊，點知畀巴塞隆拿捷足先登搞掂，家陣哥帥可以話係對洛迪卡斯簡迪係志在必得。事實上，呢位西班牙新星之前已經同馬體會明顯表態想離隊，而本來包括曼城同拜仁都對佢有興趣，但洛迪卡斯簡迪本人就已經拒絕拜仁，如此一來，曼城要簽佢已經冇晒阻礙。消息話，依家只要等佢度完假返嚟，就可以落實交易。



補充少少，今次曼城開出買斷合約價7,000萬歐元，馬體會方面根本冇得拒絕，而呢個價錢將會令洛迪卡斯簡迪成為曼城史上最貴新兵之外，亦令佢成為西班牙史上第2高身價球員，就只僅次於舊年車路士以8,000萬歐元買入門將阿列沙巴拿加嘅紀錄。



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。