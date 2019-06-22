畢業喇！青少年體記話23:59交稿超難忘

一班同學仔畢業喇！第七屆「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」今日（22日）舉行結業禮，一班學員又拍短片感謝導師的悉心指導，又跳舞和大家重溫培訓期間點點滴滴，最後由全體學員深情獻唱一曲，誰知歌曲太高音男學員又唱不下去，場面超爆笑又感人。



計劃在載歌載舞下完美落幕，學員陳翠薇指很多場面都很深刻：「最難忘一定是每次採訪後，要趕在當晚23：29前交稿，明白導師希望我們可以在壓力下完成工作，雖然每次都很驚險，要在巴士趕稿，但我們都盡力完成。」



結業禮中獲頒「優異評述員」和「導師嘉許獎」的蘇家豪，原來今年只是中六畢業，是計劃中唯一的中學生，儘管要一邊應付文憑試，又要進行大大少少採訪和直播，但他都盡力兼顧，終於獲得佳績：「很感謝導師們一直給的的機會和鼓勵，我是一個膽小的人，經常怕完成不了他們要求，會不斷追著導師去問，但他們從來都沒有嫌棄我，他們的意見給我很大信心。」



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