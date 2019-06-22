好心酸！阿根廷名宿勸美斯退隊

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老牌足球強國阿根廷喺今屆美洲國家盃表現低迷，分組賽兩戰只得1和1負，對於呢支擁有球王美斯，兼被視為奪標熱門嘅球隊嚟講，確實好羞家。美斯喺球場上傾盡全力都交唔到好成績，尤其係佢回歸國家隊之後，踢6場正式比賽只得1勝，認真有「佗衰家」感覺，只係勢估唔到，阿根廷名宿甘巴斯近日竟然公開建議美斯退隊，認為咁做先係解救阿根廷嘅最好方法喎，聽見真係好心酸囉！



美斯喺2016年美洲國家盃之後曾經一度退出阿根廷國家隊，到之後佢復出國際賽，至今踢咗6場正式賽事，包括上年世盃3場分組賽同1場16強，以至今屆美洲盃2場分組賽，合共6場只得1勝2和3負，勝率超低。



眼見阿根廷有美斯好似成隊唔識踢一樣，曾經帶領阿根廷贏得78年世界盃嘅甘巴斯話：「其實畀美斯抖吓都好吖，點解唔可以組織一支冇美斯嘅阿根廷呢？冇美斯，就睇吓其他喺球會表現出色嘅球員，能唔能夠有好發揮囉！冇錯，我哋冇可能再搵到另一個美斯，但我哋可以組織一支冇世界最佳球員嘅球隊。當然，有可能仲差，但反正依家都衰到貼地啦！美斯喺球隊入面，其他人就表現唔出佢哋特性。美斯已經盡晒力，佢都攰啦，為咗奪標，佢已經做盡一切。以前阿根廷總可以跌低之後起番身，但依家呢班波，我睇唔到呢種性格，我好擔心嚟緊場波又出事囉！」美斯呀美斯，你要爭氣呀，唔好畀人睇死呀！



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