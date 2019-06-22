馮慧珠絕地反勝破宿命　爆喊封后

恒生學界盃今天（22日）在調景嶺體育館進行大專及中小學男女子單打決賽。北角協同中學的馮慧珠連續三年與冠軍擦肩而過，中四這年終於打破宿命，落後兩局的情況下，絕地反勝精英賽亞軍、瑪利諾修院學校的潘逸，首登后座。



中學組戰況激烈，精英賽四強份子北角協同中學的馮慧珠和瑪利諾修院學校的潘逸爭逐女單后座。馮慧珠落後兩局（9：11、5：11）的情況下，連取三局（11：5、11：7、11：7）翻盤。連續三年，她都成功打進決賽；連續三年，她都與冠軍擦身而過。這次，終於不再差一點點。



「明年開始準備DSE，所以這大概是最後一年參賽了，總算完成心願。」情緒激動的她，多次跟記者說「等等」，連忙低頭擦拭淚水，續說最感謝的人一定是教練鄧裕康：「其實他今天生病了⋯⋯」眼睛又潤濕起來，「他是我的朋友、兄長、Daddy、保姆、監護人。他了解我的一切，陪我走過所有困難和低谷。我輸了足足三年，他都沒有放棄。」這個冠軍，是自我證明，也證明了鏡頭下教練的努力。另外，喇沙書院的曾梓峻3：1擊敗啟思中學的姚鈞濤登上男單王座。



大專組方面，理工大學的陳美珊11：5、12：10、11：5橫掃中文大學的周蔚洋，摘下女單金牌。男單的城大內訌相對緊湊，陳晉生和梁灝程鬥到決勝局，前者領先6：5後，連取5分獲勝。而小學組節奏稍慢，卻不乏戰術部署。啟基學校的周嘉晴總局數落後1：2後，改變保守打法，採取賭博式殺球，連追兩局反勝國民學校的司徒詠怡，登上后座。男單頭號種籽保良局田家炳千禧小學的陳知行和青松侯寶垣小學的甄正彥合演削球大戰，後者3：1輕鬆取勝，形容削球就像下棋：「不斷互相試探，耐心等待機會。」