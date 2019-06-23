貼錢送佢走又點？翻生山神冇人要

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效力英超曼聯嘅智利球星阿歷斯山齊士，近日代表智利國家隊出戰美洲國家盃，總算係搵番多少狀態，連續兩場分組賽入波，絕對係一洗係英超嘅頹風。可惜嘅係，一直有傳想今夏離隊嘅佢雖然狀態復甦，仲有傳曼聯肯貼錢送佢走，但至今都未有球隊向「紅魔鬼」正式開價，就連問價都只係得兩間球會，真係人情冷暖，認真陰功呀！



「山神」自從2018年1月加盟曼聯之後，狀態就即刻直線下插，喺「紅魔鬼」踢咗一季半，始終交唔到貨，令球迷極度失望。本來以佢級數同名氣，照計大把球會想接手簽佢，可惜佢喺曼聯份高達50萬鎊周薪嘅合約真係嚇親人，據聞直到依家，都只係得來自中超同南美各一間球會向曼聯問價，即使有傳曼聯為咗送走呢個「瘟神」，願意承擔番部份「山神」人工，可惜都係冇球會正式開價。



根據《每日鏡報》估計，「山神」下季極有可能焗住繼續留喺曼聯打拚，依家唯有望佢可以藉住今屆美洲盃打番起信心，否則到時返到英超又冇料到，無論對曼聯定「山神」都係一種折磨。



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