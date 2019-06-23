【有片】no look後腳妙傳 非洲迪布尼靚助攻

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非洲國家盃開鑼，周日(23日)凌晨尼日利亞對布隆迪出現一記「no look後腳」嘅世界級助攻，協助尼日利亞1比0贏波旗開得勝，呢腳波在網上獲網友熱烈討論，交出呢個助攻嘅球員大有來頭，佢曾經係英格蘭小國腳，踢過車路士嘅奧拉艾拿。



呢腳靚波出現於下半場77分鐘，奧拉艾拿於進攻左路邊線切入中路，期間佢推推下突然背向龍門，引對方後衞「標波」，用右腳後踭交出靚直線入禁區，隊友接應後順利射入致勝一球。



講起呢位奧拉艾拿，有睇近幾年英超或會對佢有啲印象，佢2015年開始效力車路士，2017年外借到侯城，上季外借到意甲拖連奴，今季車路士決定將佢正式賣畀拖連奴，轉會費900萬鎊。佢曾經係英格蘭青年軍，由2011年開始入選英格蘭U16至2016年英格蘭U20，2017年為爭取出席世界盃而轉為代表尼日利亞，但最終未能入選2018世界盃大軍，今屆非洲國家盃終於入選。



有網友形容，佢同幾位前輩例如奇雲迪布尼、盧卡古、穆罕默德沙拿一樣，都係車路士出道然後轉投其他球會，以佢今場出色表現，可以叫佢做非洲迪布尼。



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