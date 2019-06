【美洲盃】阿根廷命懸一線

「美洲國家盃」全天候至強盤路資訊,一網睇晒:

堂堂當世球王,若於美洲國家盃連分組賽都未能過關,就如美斯所講,是個天大笑話,阿根廷繼俄羅斯世界盃表現低迷後,在美洲盃一樣發揮差勁,第1場不敵哥倫比亞,第2場對巴拉圭,若非對手射失12碼,肯定連輸2場。



最後1輪對卡塔爾阿根廷非勝不可,希望祖雲達斯靚仔前鋒保羅戴巴拿可以出場,因為只是一個美斯真的未能應付,阿根廷會否恥辱性出局?這場賽事一定要睇。



●足球妹



直播表



周日10:00am 美職 溫哥華白帽 Vs 科羅拉多急流

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周日11:00am 美職 波特蘭伐木者 Vs 侯斯頓戴拿模

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



周日10:30pm 非國盃 摩洛哥 Vs 納米比亞

無綫 myTV Gold 302;Now 639、Now E;有線655、615台



周日11:30pm 女世盃 英格蘭女足 Vs 喀麥隆女足

有線604、603台



周一1:00am 非國盃 塞內加爾 Vs 坦桑尼亞

無綫 myTV Gold 301;Now 638、Now E;有線654、614台



周一3:00am 美洲盃 哥倫比亞 Vs 巴拉圭

Now 651、Now E



周一3:00am 美洲盃 卡塔爾 Vs 阿根廷

Now 650、Now E



周一4:00am 非國盃 阿爾及利亞 Vs 肯尼亞

無綫 myTV Gold 302;Now 639、Now E;有線655、615台



周一5:30am 美職 哥倫布機員 Vs 肯薩斯體育會

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



