【有片】巴西炒得招積　法明奴No-Look入波

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周日(23號)美洲國家盃A組最後一輪賽事，東道主巴西以5比0大勝秘魯，3戰得7分以首名出線8強。巴西上場0比0悶和委內瑞拉後，今場瘋狂入波嚟洗頹風，卡斯米路12分鐘先開紀錄，7分鐘後羅拔圖法明奴把握秘魯門將犯錯，扭過對方後施展招牌「No-Look射門」入波，艾華頓索拉完半場前再為巴西入多一球。下半場巴西未收夠籌，丹尼爾同韋利安分別建功贏夠5比0。同組另一場賽事，委內瑞拉以3比1擊敗玻利維亞拎得次名出線資格。



羅拔圖法明奴嘅「No-Look射門」已經成為Icon，佢今年初曾經解釋自己呢個做法：「我都唔知點解自己會有呢個意思(No-Look)，咁做係有一定危險，可能會錯失一個必入球，不過每次有機會咁做，我都會做。」周日較早前嘅非洲國家盃，尼日利亞亦炮製一球靚爆「No-Look助攻」，有姿勢有實際！延伸閱讀：https://bit.ly/2KxEwdy



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