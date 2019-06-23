曼聯盡地一煲　8,000萬鎊搶基斯甸艾歷臣

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曼聯今個夏天轉會未有大動作出現，唔少巨型收購都係只聞樓梯聲，不過英國同葡萄牙傳媒近日報道，「紅魔鬼」有望簽入熱刺中場基斯甸艾歷臣，呢位英超最強助攻王早前已公開表示希望離隊，不過佢心儀目標皇家馬德里似乎唔多着緊，令到曼聯有機可乘。



英國《每日郵報》爆料，基斯甸艾歷臣雖然決心想去皇馬，早前更公開發聲明話有意尋求新挑戰，不過皇馬用天價簽入夏薩特後，依家目標放喺保羅普巴身上，基斯甸艾歷臣只不過係皇馬嘅Plan B甚至係Plan C，呢位丹麥國腳亦知道「上艦」機會唔樂觀，唯有退而求其次。



基斯甸艾歷臣同熱刺只係得番1年合約，不過熱刺就索價8,000萬鎊，事實上連葡萄牙《體育報》都收到風，話曼聯斟基斯甸艾歷臣已經「有眉目」，所以熱刺特別聯絡士砵亭，計劃收購中場般奴費南迪斯作為替補人選。



事實上曼聯早喺今年4月已經傳過想要基斯甸艾歷臣，當時消息話「紅魔鬼」願意出3倍人工利誘過檔添！



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