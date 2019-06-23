【特稿】食過返尋味！曼聯簽熱刺兵有運行

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近日傳出曼聯全力斟介基斯甸艾歷臣，雖然熱刺叫價非常之高，不過唔少曼聯球迷都大聲叫好，除咗因為呢位丹麥球星非常好波之外，曼聯向來撬走熱刺嘅主力球星，基本上都係「信心保證」，以下呢3個就係代表作。



1/舒寧咸

作為熱刺傳奇射手，佢喺1997年以31歲之齡過檔曼聯，取代「奧脫福大帝」簡東拿嘅位置，雖然當時佢並唔係曼聯正選(正選由黑雙煞高爾、約基出任)，但舒寧咸就充分發揮綠葉角色，99年歐聯決賽為曼聯射入追平拜仁慕尼黑一球更奇係經典，佢效力曼聯4季，贏過1次歐聯冠軍同3次英超冠軍。



2/卡域克

費格遜喺2006年高價從熱刺簽入卡域克，作客堅尼嘅接班人，雖然卡域克同堅尼踢法唔同，但呢位英格蘭國腳亦成功暫穩主力位置，喺「紅魔鬼」一踢就踢咗12年，直到上年先至宣布掛靴，依家仲做埋曼聯教練。卡域克喺曼聯嘅日子贏過5次英超冠軍，歐聯同歐霸盃冠軍亦各贏1次。



3/貝碧托夫

貝碧托夫喺熱刺躋身英超頂尖射手行列後，2008年被曼聯用3,000萬鎊天價收購，呢位保加利亞前鋒轉會之後表現未算特別突出，但係充滿娛樂性嘅踢波風格仍受到球迷愛賽，10/11球季更加以20球成為英超神射手，效力曼聯4年贏過2次英超冠軍。



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