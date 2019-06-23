支持運動員！香港10星拎獎學金挑戰東京奧運

為配合一年一度的國際奧運日，香港體育學院周日（23日）舉行一連串活動，包括超過3000人參賽的歡樂跑，由施幸余、呂麗瑤等一班香港運動員主持起跑儀式。同日，大會於典禮上公布「Panasonic運動獎學金」10人運動員名單，包括：今年兩奪體操世界盃冠軍的石偉雄、劍擊亞錦賽女團銅牌得主佘繕妡、三項鐵人亞錦賽冠軍Oscar Coggins等。各人於今年6月1日至2020年8月31日期間，每人可穫共16萬2千港元，用以加強訓練、醫療及運動科學，備戰來年7月揭幕的東京奧運會。



斯洛文尼亞站世界盃金牌得主石偉雄（石仔）表示，腳傷已無大礙，最近已重投訓練，「10月德國世錦賽前會有兩次集訓，希望新動作可以更穩定地完成。10年前自己第一次世錦賽就是在德國史特加，10年後回到這裡比賽感覺很特別。」「石仔」今年世錦賽會出戰跳馬及全能項目，雙線爭取奧運入場券。



距離2020年東京奧運只有一年多時間，去年贏得世少金牌、青奧銀牌的佘繕妡（Kaylin）說，亞錦賽之後，離踏上奧運舞台又近了一點點，「未能打進決賽雖感失望，但勝在讓我們盡早認清自己的不足。之後就要專注打好7月中在匈牙利舉行的世錦賽，因為奧運積分會計1.5倍，相當重要。」隊友江旻憓三月榮登世界第一，亦成為她更進一步的推動力，「香港 一個這麼小的地方，都培育到世界第一，證明香港運動員是可以的。我們不應該覺得自己做不到，一定要堅持。」



香港泳隊7月將會出戰南韓世錦賽，出戰4x100及4x200自由泳接力項目施幸余表示，最近已由助教回復運動員身份，專注備戰賽事，「早前參加日本公開賽提升狀態，同時逐漸加強訓練強度。」世錦賽接力項目前12名將直接獲得東京奧運參賽資格，施幸余認同本月在「環地中海游泳系列賽」勇奪三金的何詩蓓無疑是隊中的一大強心針，「自己也希望爭氣，不要失禮她（何詩蓓） ，哈哈！希望可盡力游到最快，幫到香港拿獎牌。」



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