費托8.23告別戰撼神戸　轉任鳥棲顧問

西班牙「王子」費蘭度托利斯星期日(23日)宣布今夏正式掛靴，8月23日主場對神戸勝利船場波，就係佢嘅職業生涯最後一戰，同時確認擔任日職鳥棲砂岩顧問。



費托喺東京一間酒店舉行記招，面對百多名記者用西班牙語同英語，公開解釋結束自己18年足球生涯嘅決定，原因係覺得「無法子再達到自己足球嘅最高水平」，又話選擇8月23日收山，係因為「最後一戰對神戸，可以同我個老朋友恩尼斯達喺日本直接交鋒，何況神戸仲有我另一個好友韋拿，我希望喺最後一場比賽盡自己所能」。



由2001年喺馬德里體育會起步，到依家足球比賽生命只剩2個月時間，35歲嘅費托希望盡一切努力帶動鳥棲隊友成長，未來佢會出任鳥棲砂岩顧問，目標就係「因為青年隊入面有好多優秀球員，我想通過專注年輕人嘅培訓，壯大球隊」。據知，費托掛靴後會返去馬德里居住，但一年會去日本幾次開會，推動青訓計畫。



費托又話响整個比賽生涯裏面，利物浦「神奇隊長」謝拉特對佢影響最大，至於作為一名前鋒，最難應付嘅對手就係泰利同佩奧爾兩個。



費托呢個退役記招，星期日上午由跨國OTT服務提供商「DAZN」獨家直播，據講觀眾超過100萬，反映出「王子」仲好有號召力。



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