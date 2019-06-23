東盟10國圍堵中國　搶2034年主辦權

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有傳中國計劃申辦2034年世界盃決賽周，依家面臨勁敵爭奪，根據馬來西亞媒體《星洲日報》爆料，泰國外長敦巴穆威奈提議，東盟10國應該聯合申辦2034年世界盃決賽周，咁先至有機會擊敗中國。



根據國際足協規定，一個洲份舉行完世界盃後，起碼要相隔兩屆先至可以再舉行，由於2022年由卡塔爾主辦，換言之，亞洲國家最快都要等到2034年先至可以舉行世界盃，中國一直躍躍欲試。



泰國外長敦巴穆威奈事先張揚，要同中國一較高下，佢話：「東盟各國政府部門認為，未來15年內聯合主辦世界盃決賽周，係有可能做到嘅事，有關建議將於東盟峰會正式提出。」



東盟10國包括馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、新加坡、汶萊、越南、老撾、緬甸、柬埔寨。



不過，敦巴穆威奈嘅計劃要成事，非常困難，唔止因為呢10國足球水平低，最大問題係亞洲只有8個世界盃決賽周席位，如果由佢哋合辦，意味10支主辦國自動晉身決賽周，已經爆晒位，咁日本、南韓等其他亞洲足球強國點算好？除非世界盃決賽周大幅增加席位。



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