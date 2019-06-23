女子足總盃　傑志1球搞掂公民封后

「賽馬會女子聯賽足總盃」周日（23日）假九龍灣公園舉行決賽，傑志憑賽後榮膺「決賽最佳球員」的Fraser「一箭定江山」，以1比0力挫坐擁半隊港隊成員的公民，登上足總盃后座。



公民今場由港隊主力張煒琪和陳詠詩領軍。開賽初段雙方拉成均勢，張煒琪屢屢右路爆破，惟未能轉化為入球。25分鐘，吳穎琴禁區內搏得12碼，可惜朱玲玲操刀「宴客」，未能替球隊領先。傑志之後反擊，Benjamin右路傳中，傅昭文入楔但來遲一步。及後，Frazer中路「窩利」施射被封阻，「超人」嘗試補中起腳，皮球僅越門而過。雙方半場互交白卷。



下半場初段，傑志隊長鄺穎茵禁區外射門惟不中目標。「藍鳥」在64分鐘終打破僵局，Fraser接應「過頭波」，趁門將龍詠恩出迎快腳一射入網，傑志領先1比0。落後的公民極力反撲，陳詠詩「劏直線」，張煒琪第一時間起腳，門將梁蔚雅接實。數分鐘後，張煒琪右路再試一腳，亦過不到龍門的「十指關」。雖然公民曾換入郭凱瑩嘗試收服失地，可惜為時已晚。最終傑志以1比0力克公民，奪得足總盃冠軍。



傑志女子隊主教練張秋玲賽後表示，相當滿意球隊今天的發揮，明言這個冠軍是球員付出的成果：「今日佢哋完全做到個拼勁，有個我要贏嘅心態。」她補充，士氣來源是來自今年失落了聯賽冠軍，反而令球員更渴望以足總盃冠軍來彌補。張教練特別提到門將梁蔚雅前天訓練時受傷，物理治療師曾建議她今場不宜披甲，但她仍堅持注射止痛針上陣，展現了無比的鬥志，張教練為此感到十分感動。



對手陣容擁有半隊香港隊成員，張秋玲賽前對球員說，不要畏懼對手，反而要令對手害怕自己：「球員要用表現話畀對手知，你係港隊又如何，一定要有咁嘅信心。」她又指，去年颱風摧毀訓練中心一度令球隊陷入低潮，但憑着球員的付出和決心，最終得償所願，開花結果，她感到極之開心。