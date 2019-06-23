丹尼爾宣布離開PSG　曼市雙雄二揀一

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以隊長身份率領巴西踢緊美洲國家盃嘅丹尼爾正式宣布，約滿離開巴黎聖日耳門(PSG)，可以自由身加盟其他球會。



曼聯正在物色右閘，呢位36歲名將啱晒紅魔鬼心水，而曼城領隊哥迪奧拿亦想同丹尼爾再次合作，睇來曼市雙雄將會展開一場搶奪戰。



丹尼爾2017年由祖雲達斯加盟PSG，上陣73場入8球，取得2次法甲、1次法足盃、1次法聯盃、1次法超盃冠軍。呢位巴西助攻王臨別前，亦喺社交網大晒獎盃。



雖然丹尼爾已經一把年紀，但仍然充滿活力，更加擔任巴西隊長，佢成為自由身球員之後，相信仍然有大球會想簽佢，其中曼聯有可能成為丹尼爾下一站落腳地。



紅魔鬼領隊蘇斯克查一直想簽入右閘，但目標人物雲比沙卡非常昂貴，水晶宮索價7000萬鎊，相比之下，雖然丹尼爾年齡大好多，但勝在免費，起碼可以踢多兩季，曼聯值得考慮簽入佢。



至於曼城領隊哥迪奧拿亦非常欣賞呢位巴塞舊部，而丹尼爾都好崇拜哥帥，更曾經話以前跟哥帥搵食，感覺好做愛呀。不過，曼城人腳鼎盛，如果丹尼爾加盟曼城，恐怕只能做後備。



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