A山話你知　踢美洲盃翻生之謎

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阿歷斯山齊士加盟曼聯一年半以來，亳無作為，上季為紅魔鬼於各項賽事上陣27次只入2球，同佢50萬鎊周薪完全唔對秤。



不過，A山返到國家隊又唔同晒，今屆美洲國家盃為智利上陣2場已入2球。到底點解會有咁大分別呢，由佢親自解釋一下。



阿歷斯山齊士話：「喺英格蘭，我獲得嘅機會好少，我一直渴望比賽，我覺得為國家隊比賽係最美好嘅事情，對厄瓜多爾一戰，我扭傷咗足踝，但出於對國家隊嘅愛，我選擇繼續比賽，並食咗一啲止痛藥。」



A山言下之意，即係話只要曼聯領隊蘇斯克查畀佢踢場場正選，就可以踢出國家隊水準。



問題係智利國家隊鋒線人選唔多，A山梗係可以坐正，但曼聯鋒線人才濟濟，只要表現稍差，就會被隊友取代，所以A山唔好埋怨喺曼聯少上陣機會，最緊要係操弗自己，爭取蘇斯克查信任。



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