賓尼迪斯同紐卡素反枱　月底走人

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紐卡素領隊賓尼迪斯同球會管理層傾續約問題，已經徹底破裂，呢位59歲西班牙名帥將於6月底約滿離隊。



不過，賓尼迪斯並唔愁出路，因為有傳中超豪門大連一方已經向佢，開出一份稅後1700萬鎊(約1.7億港元)合約，梗係撲去做啦。



賓尼迪斯執教紐卡素3年，一直就增兵問題同老闆艾殊利爭拗不斷，事關呢位富商唔肯開水喉畀佢簽入心儀球員。賓尼迪斯趁今次傾續約，要求會方畀更多資金增兵，但都係得唔到滿意答案，令佢決定離開。



根據英國《鏡報》爆料，賓尼迪斯好可能去中超搵食，因為大連一方以稅後1700萬鎊年薪利誘佢，如果計稅前，更加高達3000萬鎊，的確令人難以抗拒，最重要係唔使再為增兵資金問題勞氣。



事實上，以往有唔少英超名帥轉戰中超，包括前車路士領隊保亞斯，為曼城捧英超冠軍嘅比歷連尼，相信賓尼迪斯好大機會加入「中超俱樂部」。



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