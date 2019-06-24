【有片】球王甩轆　美斯近門炒高

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球王美斯踢巴塞想點就點，但去到阿根廷即時被廢武功，周一(24日)凌晨美洲國家盃B組生死戰，阿根廷幾經辛苦贏卡塔爾2比0，比賽期間出現可能係美斯職業生涯最尷尬一幕，佢門前接應隊友底線傳送，近門撞射竟然炒到9樓咁高，令身邊隊友愕晒然。



阿根廷之前兩仗1和1負，B組最後一仗非勝不可，開賽4分鐘卡塔爾後衞派膠誤傳，拿達路馬天尼斯門前得機快射破網，阿根廷輕鬆領先1比0，大家都以為阿根廷好好踢，可以順利贏波，但球隊仍然交唔出水準，攻極唔入，仲畀卡塔爾一兩次突擊幾乎玩殘，相當狼狽。



踢到72分鐘，阿根廷仍然領先1比0，一次攻勢中，美斯門前12碼點接應隊友左路底線傳中，呢啲波美斯喺巴塞話入就入，射穿網都仲得，但偏偏喺呢個重要時刻美斯竟然炒波底，個波飛到9樓咁高，隊友呆晒望住佢，而佢都好尷尬，苦笑揮手擰擰頭。



錯失呢個保險球機會，若然阿根廷不幸被卡塔爾追和，美斯就會成為罪人，好在佢老友阿古路做到嘢，82分鐘單刀射成2比0，為阿根廷奠勝狼狽晉級，美斯大步檻過。不過老實講，對住卡塔爾都踢到咁辛苦，阿根廷喺今屆美洲國家盃嘅奪冠機會，都係抆水喇。



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