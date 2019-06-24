【美洲盃】日本斬「瓜」爭出線

2019年06月24日 08:01
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    美洲盃C組分組賽獲邀參賽的亞洲球隊日本，最後一場對厄瓜多爾，日本力爭出線鬥心不用懷疑，現時日本以1分排第3，如果擊敗厄瓜多爾累積4分，數字上有機會上到次席，或者可以最佳第3名進身淘汰賽。

    日本今屆賽事表現出色，尤其被皇馬簽入的久保建英以及三好康兒，後者上場對烏拉圭入2球，是日本仍有機會出線的功臣。

    厄瓜多爾2戰全敗。而且他們對亞洲球隊往績差，近4次只得1和3負，未有能力讓藍戰士，日本受讓必捧讓球客勝。

    名家：財哥

    直播表
    周一10:30pm 非國盃 科特迪瓦 Vs 南非
    無綫 myTV Gold 301；Now 638、Now E；有線654、614台

    周二凌晨零時 女世盃 西班牙女足 Vs 美國女足
    有線604、603台

    周二1:00am 非國盃 突尼西亞 Vs 安哥拉
    無綫 myTV Gold 301；Now 638、Now E；有線654、614台

    周二4:00am 非國盃 馬里 Vs 毛里塔尼亞
    無綫 myTV Gold 302；Now 639、Now E；有線655、615台

    周二7:00am 美洲盃 智利 Vs 烏拉圭
    Now 650、Now E

    周二7:00am 美洲盃 厄瓜多爾 Vs 日本
    Now 651、Now E

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