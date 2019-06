【美洲盃】日本斬「瓜」爭出線

「美洲國家盃」全天候至強盤路資訊,一網睇晒:

美洲盃C組分組賽獲邀參賽的亞洲球隊日本,最後一場對厄瓜多爾,日本力爭出線鬥心不用懷疑,現時日本以1分排第3,如果擊敗厄瓜多爾累積4分,數字上有機會上到次席,或者可以最佳第3名進身淘汰賽。



日本今屆賽事表現出色,尤其被皇馬簽入的久保建英以及三好康兒,後者上場對烏拉圭入2球,是日本仍有機會出線的功臣。



厄瓜多爾2戰全敗。而且他們對亞洲球隊往績差,近4次只得1和3負,未有能力讓藍戰士,日本受讓必捧讓球客勝。



名家:財哥



直播表

周一10:30pm 非國盃 科特迪瓦 Vs 南非

無綫 myTV Gold 301;Now 638、Now E;有線654、614台



周二凌晨零時 女世盃 西班牙女足 Vs 美國女足

有線604、603台



周二1:00am 非國盃 突尼西亞 Vs 安哥拉

無綫 myTV Gold 301;Now 638、Now E;有線654、614台



周二4:00am 非國盃 馬里 Vs 毛里塔尼亞

無綫 myTV Gold 302;Now 639、Now E;有線655、615台



周二7:00am 美洲盃 智利 Vs 烏拉圭

Now 650、Now E



周二7:00am 美洲盃 厄瓜多爾 Vs 日本

Now 651、Now E



