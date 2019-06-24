【東體爭議】美斯一日未退　戴巴拿都冇運行

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阿根廷喺美洲國家盃出線8強，不過前線攻擊力就未如人意，3場分組賽用過3套攻擊陣容，但只係拎到3個入球，效果同呢條星級鋒線嘅「卡士」唔成正比，而被球迷視為阿根廷未來支柱嘅保羅戴巴拿，喺分組賽只係得可憐嘅14分鐘上陣時間。



阿根廷每場嘅進攻陣容都係美斯為核心，首戰拍擋係古路同迪馬利亞，第2場改雙箭頭拍住拿達路馬天尼斯，第3場就用拿達路馬天尼斯、阿古路同美斯組成三叉戟，保羅戴巴拿基本上喺冇份輪換，好明顯領隊史卡朗尼覺得佢同美斯唔可以並存，佢哋對上一次同時正選上陣已經係2017年6月嘅事。



不過，保羅戴巴拿今場後備入替嘅14分鐘，同美斯同時上陣表現都唔差，而且交出助攻畀阿古路入波；數據顯示，美斯同保羅戴巴拿過去4次一齊踢正選，阿根廷有2勝2和成績，或者領隊認為戰術上用晒2人會失去平衡，但當你擁有2位可以扭轉戰局嘅巨星，或者史卡朗尼當務之急係要作出協調，搵一個畀2人同時上陣嘅方法。



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