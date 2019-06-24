【有片】世盃亂局！中國女球證遇襲變磨心

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周一(24號)女子世界盃16強英格蘭3比0淘汰喀麥隆，賽事出現唔少爭議場面，令球證成為磨心，而呢場大戰嘅執法球證就係中國女判官秦亮。



今場波喀麥隆製造唔少麻煩，放飛劍、收山腳等球場上冇品手段之外，佢哋更因為完半場前VAR推翻英格蘭入波越位判決，一度拒絕重開比賽，英國媒體指喀麥隆球員半場期間喊晒口，指責國際足協種族歧視。下半場重開後，喀麥隆又有一個入波被VAR判無效，再次激起球員憤怒情緒，恩高之後更從後大力推撞秦亮，搞到秦亮彈開幾米遠。



秦亮今場判決雖然冇大錯誤，但多次判決都對喀麥隆不利，當然成為喀麥隆球員發洩目標，當比賽去到尾聲，秦亮或者唔想再令喀麥隆球員激動，睇完VAR後對喀麥隆球員收山腳「網開一面」只出黃牌，同樣令英格蘭球迷不滿，比賽完結後秦亮被全場球迷柴台，連做評述嘅前英格蘭國腳杜布連都公開批評：「呢個球證完全控制唔到比賽，執法表現令人尷尬！」



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秦亮係女子足球著名球證，2015年女子世界盃都有份執法，今屆分組賽亦吹過英格蘭1比0贏阿根廷一仗。



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