U21歐國盃妖人！新高路斯猛虎射球

U21歐國盃彈出超勁新人，禾特舒密特怒轟30碼猛虎射球！德國U21剛鬥奧地利U21，呢名23歲弗賴堡射手，雖然離龍門好遠，但佢擸到個波擺順個軚，踏順一步即起黃金左腳狂抽網頂搞掂，過程堅精彩，肯定係今匡賽事候選金球之一。



德國U21本屆賽事表現一流，先3:1擊敗丹麥，之後以6:1狂數塞爾維亞，對奧地利雖被逼和1:1，但於分組賽仍以2勝1和成績殺入4強。着上10號波衫嘅禾特舒密特，3場賽事都正選上陣，而且場場有波入，鬥塞爾維亞更大演帽子戲法，3場賽事已射入5球。



禾特舒密特係法蘭克福青訓產品，之前曾效力漢堡，17年季尾為漢堡轟入「黃金入球」，令呢支老牌球會，唔使連續3年踢德甲附加賽。上季佢轉是會弗賴堡，全季射入9球德甲入波，協助新球會以第13名衝過終點。



禾特舒密特依家大熟大勇，唔少德國傳媒都話佢係新高路斯，因為佢同前輩一樣係禁區之狐，頭同腳都可以為球隊爭取入球。另外，禾特舒密特同高路斯一樣，踢國家隊特別醒神，17年起為德國U21上陣13場已入8球，唔知佢第時成就，會唔會比得上高路斯呢？



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