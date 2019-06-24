【有片】美洲盃巨星　利物浦簽愛華頓？

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美洲國家盃即將踢完分組賽，球迷除咗睇阿根廷點樣再一次死裡逃生外，當然仲要睇有乜新星誕生，巴西翼鋒艾華頓索拉斯肯係係其中一位。呢名23歲甘美奧翼鋒，於分組賽首仗同第3場都分別攻入超靚入波，唔少歐洲球迷都睇到流晒口水，唔少利物浦球迷都希望愛隊，簽入呢名波衫印上「愛華頓」（Everton）嘅好波之人，如果成事就堅係過癮。



呢名身高1米74嘅好波翼鋒，今屆美洲盃異軍突起，首場鬥玻利維亞以後備身份入替後，即時產生作用，喺左路扭入中路於人叢中彎射遠柱入網。到第3場對秘魯，「愛華頓」重施故技，又於左路發難CUT入中路，不過呢次唔係射門將左手面，而係出快腳勁射割草式地波近柱入網，門將波皮都摸唔到。分組賽3場2個入波加1個助攻，艾華頓索拉斯可謂光芒四射。



其實於首戰賽後，「愛華頓」已同記者講自己踢法好啱歐洲勁旅，仲特別點名提到曼聯，另外亦對自己扣入中路起腳埋門嘅絕技好有信心。利物浦球迷認為「愛華頓」嘅侵略性打法同把握力，亦好啱於愛隊發揮，所以勁希望高普會出手，將呢名於合約上有8000萬歐元解約金條款嘅翼鋒收歸旗下。



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