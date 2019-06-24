【有片】車仔皇馬傳奇晒冷！你認得幾多位

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夏天係經典球星騷哥利嘅好日子，車路士同皇馬舉行一場元老賽，雙方傳奇球星傾巢而出大鬥法，魯爾、舒夫真高寶刀未老，都取得入球，最終皇馬傳奇隊以5:4擊敗車路士傳奇隊。



今場波星光熠熠，雙方集齊幾代名宿，車仔有舒夫真高、馬隆達、加拿斯、普耶、費奧、古迪仙尼、迪西里、韋斯等，甚至連助教蘇拿都後備上陣。



至於皇馬有魯爾、摩連迪斯、古迪、馬基利尼、巴迪斯達、希亞路、卡林保等，而效力過車仔同皇馬嘅中堅卡華奴今場分別為兩隊上陣。



今場波係為慈善機構籌款，兩支傳奇隊都好落力，皇馬昔日一對鋒線組合魯爾、摩連迪斯最搶鏡，各自梅開二度，卡林保亦射入1球。



至於車路士有舒夫真高射入12碼，馬隆達、加拿斯、普耶各建一功，以4:5不敵皇馬傳奇隊，但為做善事，都唔會計較賽果。



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