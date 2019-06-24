托拉拿開口想走　A米超度縮恰阿仙奴

今夏得4500萬鎊預算買人嘅阿仙奴，轉會窗未有人入或者先有人走，仲要係廠迷寵兒盧卡斯托拉拿！早前承認唔適應英國生活嘅托拉拿，據意大利傳媒報道，已告之球會希望重返意大利，希望轉投AC米蘭。紅黑兵團知道該名烏拉圭國腳意願，當然希望於兵工廠身上盡搵着數，佢哋希望先借托拉拿2年，之後先決定用唔用3400萬鎊將佢買斷。



托拉拿上個夏天，先以2600萬鎊由森多利亞加盟兵工廠，佢每次落場都表現落力，熱血踢法俘虜唔少廠迷嘅心，並認為佢係目前陣中，中場線最可靠球員。但托拉拿早前表示，因為語言不通，令佢於英國生活非常困難，仲開到口話想返意甲繼續事業。



因為買人預算極少，阿仙奴都希望賣走托拉拿，以籌5500萬鎊去收購水晶宮翼鋒韋費特沙夏，所以表明願意同AC米蘭商討轉會費。不過A米就唔多願喺托拉拿身上投資，只願負擔托拉拿未來2年大約700萬鎊嘅人工，之後先決定會否買斷，誠意似乎唔多夠。極等錢使嘅阿仙奴，好難會應承呢個「不平等條約」，睇嚟雙方之後會就轉會費繼續拉鋸。



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