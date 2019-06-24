紫荊盃頒獎禮！男拔協恩做大贏家

中銀香港紫荊盃頒獎典禮今天（24日）在聖瑪加利男女英文中小學舉行。拔萃男書院連續十二年在男校組封王，協恩中學則在女校組締造三十五連霸。壁球健將杜韋諾和長跑天后黃卓寧，分別代表兩校獲得最佳運動員獎項。去年失落男女校組冠軍的聖保羅男女中學，今年成功收復失地。而福建中學雖然失落紫荊盃，但羽毛球員吳梓程榮膺最佳女運動員，扳回一城。



拔萃男書院的杜韋諾今年包攬學界壁球比賽個人及團體冠軍，同時在鐵餅、鉛球、室內賽艇等賽事獲得獎項，最終當選壁球傑出運動員和男校組Sportsboy。他形容這是最艱難的一年：「因為DSE的關係，沒有投放太多時間練習，加上壁球個人決賽前膊頭受傷，需要適當新打法，對自己失去信心，幸好最後克服難關奪冠。」今晚啟程澳門參加亞青賽，他說目標是闖進決賽，「如果亞青和世青成績理想，將會轉為全職運動員。」



女校組Sportsgirl落在協恩中學的黃卓寧身上。籃球、手球、投球、田徑、越野⋯⋯包攬多項冠軍，她說最難忘懷學界越野比賽冠軍，也感激教練陳嘉威不離不棄：「對他來說，我大概是麻煩學生吧。尤其今年總是拗柴，遇到不同傷患。」畢業在即，她表示會專注越野和田徑項目，期望在大專保持前三成績。她續寄語協恩師妹傳承稱霸：「紫荊盃是責任不是包袱，希望大家一直朝著這個獎項努力、負責，個人獎項只是其次。」



福建中學的吳梓程締造校史，歷史性當選男女校組Sportsgirl，她笑說這是六年中學生涯最光榮的時候：「很幸運能在羽毛球精英賽獲得雙打冠軍，也很感恩教練團隊從沒停止的支持鼓勵。感覺今年特別多獎，希望大專時期也能繼續超越自我。」她續說會為親友準備晚餐，一起慶祝難忘時刻。



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